Задержанный за подрыв машины в Москве в школе получал стипендию губернатора

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, был одним из лучших учеников в школе и получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Об этом говорится в материалах сайта лицея Урюпинска.

Выплаты от главы региона Серебряков получал в 2011 году, когда учился в 11-м классе. Кроме того, он становился призером различных конкурсов по истории.

Ранее брат обвиняемого сообщил РИА Новости, что Серебряков поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году. Он учился на бюджете.

Напомним, подозреваемого задержали в Турции. Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.