СМИ: Россиян заставят "идентифицировать" существующие сим-карты через Госуслуги?

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект об ограничении возможности покупать сим-карты иностранцам. Но в поправках ко второму чтению появились ограничения и для россиян – им хотят запретить более 20 сим-карт, передает "Коммерсант" со ссылкой на источник в руководстве мобильного оператора.

Другая поправка – "реидентификация" уже существующих абонентов через Госуслуги для проверки, действительно ли они пользуются тем или иным номером.

Напомним, авторами инициативы являются "единороссы" Антон Горелкин и Василий Пискарев. Они предложили изначально ограничить продажу сим-карт иностранцам без сдачи биометрии.

В Минцифры заявили, что речи о повторной идентификации абонентов-россиян не идет, но возможно введение ограничения по продаже сим-карт в одни руки до 20 штук.