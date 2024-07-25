Студии мультипликации засудили производителя мебели из Нижнего Тагила за мультяшек на диванах

На компанию "УралСпецСнаб+" из Нижнего Тагила, занимающуюся производством и поставкой мебели, ополчились сразу несколько крупных мультипликационных студий за нарушение авторских прав. Накануне Арбитражный суд Свердловской области заключил, что предприятие незаконно использовало образы персонажей на своей мебели. За это компания должна выплатить пострадавшим сторонам более полумиллиона рублей.

Ранее мы писали о суде между "УралСпецСнаб+" и компаниями ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа". Согласно их иску, бизнесмен разместил на своем сайте данные о производстве диванов с изображением Бараша, Нюши, Кроша, Ежика, Копатыча и Пина. Однако тогда он сумел доказать, что факт размещения изображений на сайте не подтверждает реального наличия товара со спорными изображениями. Тогда истцы обратились уже в Арбитраж, который взыскал с ответчика 100 тыс. рублей.

Как передает "Ъ-Урал", на нижнетагильского предпринимателя также подали в суд киностудии "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" за использование своих персонажей: Зайца и Волка из "Ну, Погоди!", Винни-Пуха, Пятачка, Совы, Ослика Иа из "Винни — Пух и день забот", Львенка и Черепахи из "Как Львенок и Черепаха песню пели" и других героев мультфильмов. За это с компании взыскали 330 тыс. рублей.

Заявила на бизнесмена и компания "Мельница", чьи герои из мультфильмов "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины" также изображались на уральской мебели. За это с компании взыскали еще 120 тыс. рублей.

Общая сумма, которую бизнесмену теперь предстоит выплатить составляет 550 тыс. рублей, что, по его словам, является непосильной для маленького предприятия суммой. Директор предприятия Анатолий Коровин пояснил редакции, что персонажи мультфильмов использовались на диванах для детских садов. При этом сама компания в этих случаях не является производителем.

"Производили их наши поставщики, которые и предоставили нам изображения товаров для размещения их на нашем сайте. Разместив на своем сайте весь каталог товаров поставщиков, мы не закупали эти товары себе на склад, а только предлагали его поставить от производителя "под заказ",— пояснил бизнесмен.

Он также добавил, что за все время, пока эти товары находились в продаже на сайте, их никто так и не приобрел.