В новосибирских подразделениях подготовят больше операторов БПЛА

В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений, где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. При этом военнослужащие получают востребованные военные специальности и дополнительные денежные выплаты.



Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, одна из специальностей, по которой проходят обучение контрактники, – оператор беспилотных летательных аппаратов. Эта специальность пользуется такой популярностью, что в регионе принято решение об увеличении количества обучающихся, теперь курсы будут проводиться одновременно в трёх группах.





«Такие специалисты, как операторы беспилотных летательных аппаратов, нужны во всех подразделениях. Дроны выполняют самые разные задачи. На вооружении нашей армии имеются ударные беспилотники, разведывательные и так далее. Поэтому Правительство Новосибирской области нашло возможности для организации подготовки таких специалистов. Сейчас в учебном центре на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда» на площадке Новосибирского высшего военного командного училища обучается две группы операторов БПЛА, и ведется набор третьей группы. Все обучающиеся – это те, кто заключил контракт и отправится на службу вместе со своими земляками в новосибирские подразделения. Всего на базе центра «Звезда» подготовлено более 120 операторов БПЛА», – рассказал заместитель руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Виталий Жданов.



Он также напомнил, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 июля 2024 года сумма выплат составляет 600 тысяч рублей – это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 195 тысяч рублей и региональной – 405 тысяч рублей.