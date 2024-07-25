Житель Прикамья ушел на СВО и погасил долг в миллион

Житель Кунгура отправился в зону специальной военной операции и в итоге смог погасить крупный долг. Он сделал это, приехав в отпуск.

По данным управления ФССП по Пермскому краю, после подписания контракта должник ходатайствовал о приостановлении исполнительного производства по взысканию с него 1 млн руб. в пользу знакомого. Судебные приставы удовлетворили его заявление, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, уехал на фронт. Вернувшись в отпуск, он сам пришел к приставам и полностью вернул долг.

"Это далеко не единственный случай добровольного исполнения обязательств по приостановленным исполнительным производствам. В том же отделе судебных приставов примеру земляка последовало сразу несколько должников, погасивших в общей сложности долги в 10 млн руб.", - сообщает управление.