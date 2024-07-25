Спутник погибшей в Турции байкерши МотоТани заявил о пропаже камеры с ее мотоцикла

Сергей Хардиков, ехавший вместе с погибшей в Турции байкершей Татьяной Озолиной в день ДТП, заявил об исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема.

"Камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел", — написал Хардиков в Instagram*. Он добавил, что его камера была разряжена.

Кроме того, версия событий Хардикова отличается от указанной турецким мотоциклистом Онуром Обутом.

"Напишу так же, как дал показания полиции. Мы ехали втроем. Таня, Онур и я последним. Что там произошло, я не видел, видел только момент удара. Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть и они разлетаются по дороге", — заявил Хардиков.

При этом турецкие СМИ со слов турка сообщали, что именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в мотоцикл Обута. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры. Мужчину после допроса отпустили на свободу. Ему может грозить до шести лет тюрьмы по статье об убийстве по неосторожности.

Напомним, популярная российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная в сети как МотоТаня, погибла в ДТП в Турции 22 июля. Авария произошла на трассе Миляс – Сёке на юго-западе страны. СМИ писали, что байкерша ехала по трассе в компании других мотоциклистов, в какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом. Озолина скончалась на месте аварии до прибытия медиков, Обут был госпитализирован в тяжелом состоянии.

У аккаунтов МотоТани в соцсетях миллионы подписчиков: на YouTube почти 2 млн подписчиков, в TikTok – 5 млн подписчиков. У девушки остался маленький сын.

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