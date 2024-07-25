Поджигателей свердловских лесов будут искать с помощью фотоловушек

В Свердловской области выделено около 7 миллионов рублей на покупку специальных фотоловушек. Их будут применять для борьбы с поджигателями лесов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на эти деньги министерство природных ресурсов и экологии региона закупит 140 комплексов фотовидеофиксации. Их установят в местах, где возможны возгорания лесов. Прежде всего, речь об окраинах населенных пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки.

Еще 235 тысяч рублей потратят на подключение фотоловушек к сетям связи. Планируется, что комплексы будут оснащены датчиками движения и работать в широком диапазоне температур. Вся информация с них будет поступать в профильные отделы муниципалитетов.

Напомним, на прошлой неделе на Среднем Урале был снят действовавший с весны противопожарный режим. Теперь свердловчанам снова можно жарить шашлыки и посещать леса.

В 2022 году в Свердловской области стали использовать фотоловушки для борьбы с нелегальными свалками.