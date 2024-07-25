25 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Jim Watson / AFP

Байден "нашелся" и заявил, что его достижения на посту президента заслуживают второго срока

Президент США Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета. Он попытался объяснить свое решение выйти из президентской гонки (до сих пор были только письменные заявления главы государства по этому поводу, поэтому все это время ходили слухи чуть ли не о смерти президента).

81-летний Байден заявил, что пошел на снятие своей кандидатуры ради "спасения демократии" и передачи "эстафеты новому поколению". Он считает, что ради объединения демократических сил ему пришлось пожертвовать личными амбициями.

Речь Байдена была такова, что вполне могла сопровождать и его отставку с поста президента: "Для меня было честью всей жизни быть вашим президентом. Но в защиту демократии, которая поставлена ​​на карту — и которая важнее любого поста. Я черпаю силу и нахожу радость в работе на благо американского народа".

Хотя Байден не назвал Дональда Трампа по имени, он попытался провести четкий контраст с бывшим президентом, чьи амбиции позволили ему заявить о своей победе на выборах, которые он не выиграл четыре года назад.

"Знаете, в последние недели мне стало ясно, что мне нужно объединить свою партию в этом критическом моменте. Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии. Это касается и личных амбиций. Поэтому я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", - заключил Байден.

Теги: джо байден, обращение к нации, президент сша


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