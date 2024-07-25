Бастрыкин: Следственные действия по делу генерала Попова завершены

Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его словам, фигуранты сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.

По данным следствия, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

По словам Бастрыкина, изделия были вывезены со склада, затем реализованы третьим лицам в другом регионе.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию, пояснил глава СК.

Попов находился под арестом с мая 2024 года. 15 июля военный суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией. Следствие и защита несколько раз ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Свою вину генерал не признает. Обвиняемый на суде заявил, что в зоне боевых действий он занимался построением обороны, а не хищением денег. Попов добавил, что "не вылезал из окопов" и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". По словам генерала, "у него за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще".

Ранее защита Попова попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о госизмене в отношении неустановленных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.