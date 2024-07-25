В Харитоновском парке Екатеринбурга появился общественный огород

Свердловское отделение Российского экологического сообщества (РЭО) подарило жителям Екатеринбурга новый общественный огород. Располагается он в Харитоновском парке, где накануне в честь открытия прошли мероприятия для посетителей всех возрастов.



Как сообщается в социальных сетях РЭО, волонтеры помогли Городскому детскому экоцентру организовать праздник с квестами, зеленым свопом и интерактивами.

"Подарили возможность людям прикоснуться к редким растениям и животным. Любой желающий может прийти поучаствовать в наших квестах, помочь в сохранении экологии родного города. Очень приятно, что в парке появился общественный огород. Сегодня мы вместе с более взрослым поколением сажали кабачки. Надеюсь, они уже скоро вырастут", - рассказал один из волонтеров РЭО.

Организаторы также пообещали, что в следующем году огород будет расширен и больше горожан смогут высаживать свои растения и наслаждаться урожаем.