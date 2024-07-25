Арбитражный суд оставил в силе штраф "Совкомбанку" за рассылку рекламы свердловчанину

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе назначение штрафа для ПАО "Совкомбанк". Как сообщили Накануне.RU в региональном УФАС России, банк распространял рекламу без согласия и за это был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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Ранее в управление обратился житель Среднего Урала, на электронную почту которого шли нежелательные рекламные сообщения. Еще в 2022 году свердловчанин отозвал свое согласие на получение рекламы банка по его номеру и электронной почте, но ему снова стали ее присылать.

"Реклама признается распространенной без предварительного согласия адресата, если распространитель рекламы не докажет, что такое согласие было получено. Действия банка признаны нарушающими закон о рекламе", - пояснили в УФАС.

Там отметили, что "Совкомбанк" так и не доказал, что получил согласие уральца на рассылку. Банку выдали предписание о прекращении рассылки и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Организация оспорила это решение в суде.

В итоге Арбитражный суд Свердловской области признал постановление законным и обоснованным. Как добавили в УФАС, штраф уже оплачен банком.

Напомним, в марте этого года Свердловское УФАС оштрафовало "Альфа-банк" за рекламные звонки.