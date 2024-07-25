Т-банк займется долгосрочными сбережениями граждан

В России на рынке негосударственных пенсионных фондов появился новый участник.

24 июля Центробанк России выдал лицензию "Тинькофф-пенсии". Когда компания обращалась в ЦБ за лицензией, бренд еще не сменил название на Т-банк. В дальнейшем НПФ будет переименован в соответствии с актуальным брендом.

Агентство по страхованию вкладов внесло фонд в реестр участников системы гарантирования в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.

НПФ Т-банка будет инвестировать пенсионные средства в равных долях в акции, облигации и золото. Также на рассмотрении ЦБ РФ находятся документы на регистрацию НПФ и других финансовых групп, сообщают "Ведомости".