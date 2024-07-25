Минфин не поддержал налоговый вычет на покупку кондиционеров для семей с детьми

Министерство финансов России не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров.

Соответствующий запрос в ведомство направлял вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова. Он просил министра финансов Антона Силуанова рассмотреть возможность ввести меры социальной поддержки для покупки и установки кондиционеров для семей с детьми. По словам депутата, одной из наиболее эффективных мер могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за приобретение данных бытовых приборов.

Минфин заявил, что инициативы по поддержке отдельных категорий россиян путем установления новых налоговых льгот за счет, в частности, сокращения возможностей органов власти регионов по самостоятельному решению соответствующих вопросов не должны затрагивать НДФЛ, который является одним из основных источников формирования доходной части бюджета России, за счет средств которого осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная, отметил Минфин.