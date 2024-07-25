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Политика В России
Фото: Накануне.RU

С мигрантов хотят взимать пошлину за сертификат об экзамене

ЛДПР направит 25 июля в кабмин на официальный отзыв проект закона, которым предлагается взимать государственную пошлину в размере 3 тыс. руб. с иностранных граждан за выдачу им сертификатов о прохождении экзамена о владении русским языком.

В пояснительной записке к документу говорится, что доходы от этой госпошлины предлагается зачислять в бюджеты муниципальных образований по зарегистрированному месту жительства или по месту проживания иностранцев. Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, создание дополнительного барьера для трудовых мигрантов в виде госпошлины за сдачу экзамена является частью предложенных ЛДПР мер, который обяжет знать русский каждого, кто хочет работать в РФ.

"Тем, кто хочет этими знаниями пренебречь, мы поставим заслон в виде пошлин, контроля за организацией и проведением экзаменов, немедленной депортации за попытки подделки документов", - отметил парламентарий, сообщает РИА "Новости".

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила новый порядок высылки мигрантов. Его будут применять к тем, кто нарушил в России закон, а также находится в стране незаконно.

Теги: мигранты, экзамен, Госдума


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