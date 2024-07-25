Задержан глава Военно-строительной компании Минобороны

В Москве задержан глава Военно-строительной компании Министерства обороны России Андрей Белков.

Его пригласили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. 25 июля следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения. 46-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 млн руб., считает следствие.

Претензии связаны с периодом, когда он возглавлял ФГУП "Главное военно-строительное управление (ВСУ) по специальным объектам", сообщает "Коммерсант".

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