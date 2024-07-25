Техник сознался в неправильной установке датчиков угла атаки на рухнувшем Superjet

Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиационного завода, который заменял два датчика угла атаки (ДУА) на Superjet 100 RA-89049 авиакомпании "Газпром авиа", признал, что по ошибке установил оба датчика не по тем меткам, которых было несколько. По его словам, ДУА неоднократно переставлялись с одного самолета на другой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета, расследующей авиакатастрофу. По его словам, на месте крушения были найдены обломки воздушного судна, которые подтверждают неправильность установки двух ДУА.

Также по расшифровке внутрикабинных переговоров стало известно, что пилоты погибли молча. "До последнего они боролись за живучесть. Работали по инструкции. Но последние секунды молчали", — пояснил источник.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства крушения в Московской области самолета SSj-100.