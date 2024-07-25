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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Провальную операции по угону Су-34 санкционировал Залужный

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудавшуюся операцию спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34 в 2022 году.

Как сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского, участника операции, которого Киев считает ответственным за неудачу, он не признаёт свою вину, а на допросах заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ.

Экс-полковник указал, что операция спецслужб по угону военного самолёта России координировалась на самом верху, в курсе были руководители обоих ведомств. Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занималась спецоперацией.

На допросе Червинский подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного лётчика. Он подтвердил, что их группа вела переписку с несколькими претендентами на роль перебежчика. Однако остался только один военнослужащий РФ, в котором Киев был наиболее уверен, сообщает RT.

В 2022 году сообщалось, что ФСБ России пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, курируемую спецслужбами стран НАТО. По информации ведомства, украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, предлагая денежное вознаграждение и гражданство одной из стран Евросоюза.

Теги: Су-34, армия, Украина


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Ранее 25.07.2022 09:24 Мск ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ

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