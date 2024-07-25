25 Июля 2024
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Фото: персональныеданные.дети

В Госдуму внесен проект об упорядочении сбора персональных данных

В Госдуму внесен проект закона, уточняющий порядок предоставления согласия на обработку персональных данных.

Александр Клишас, который является одним из авторов инициативы, уточнил, что, согласно документу, согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иной информации, которую подтверждает и подписывает их владелец. Кроме того, продавец будет не вправе ограничивать доступ потребителя к полной информации о товарах или услугах в случае отказа предоставить персональные данные за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В законопроекте говорится, что не редко согласие пользователя на обработку его персональных данных является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах, работах или услугах, независимо от того, будут ли они приобретены. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании информационных ресурсов в сфере электронной коммерции.

Как считают депутаты, это приводит к избыточному сбору персональных данных, которые потом используются в опосредованных целях, например для направления информации, сообщают "Ведомости".

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что заключая пользовательские соглашения, граждане фактически дают согласие на передачу своих персональных данных неограниченному кругу лиц, а внести изменения в соглашения невозможно, так как человек просто не получит к необходимому ресурсу доступ. Эту проблему необходимо законодательно решать.

Теги: законопроекты, персональные данные


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Ранее 06.02.2024 10:21 Мск В IT-комитете Госдумы заявили, что пользовательские соглашения составлены против граждан

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