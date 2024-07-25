Бастрыкин предложил ввести налог для использующего труд мигрантов бизнеса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" для работодателей, нанимающих мигрантов.

Как заявила пресс-служба ведомства, в рамках данной инициативы предлагается "экономически мотивировать" бизнес, который нанимает на работу россиян.

Бастрыкин предложил проанализировать реальные потребности экономики России в трудовых мигрантах и установить количество иностранцев, которые приехали в страну работать, что позволит выработать механизмы по устранению угроз внутренней стабильности государства.

Уточняется, что необходимо обеспечить соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

В июне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что "мигрантское лобби" проникло в правительство, в прокуратуру и парламент. Все эти структуры, по его словам, часто только делают вид, что пытаются решить проблему с мигрантами.