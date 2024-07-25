Суд заочно арестовал подрывника автомобиля в Москве

В Москве Замоскворецкий суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве 24 июля Евгения Серебрякова.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, подозреваемого задержали в Турции.

Взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.