Три человека пострадали при атаке ВСУ на комбайны в Курской области

В Курской области дрон ВСУ атаковал работавшие на уборке урожая комбайны, ранены три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, атака произошла недалеко от села Волфино Глушковского района. Пострадавшие доставлены в больницу. Уборочная техника получила повреждения.

Ранее сообщалось, что до 8% площади посевов зерновых культур в Белгородской области невозможно убрать, поскольку земли расположены в приграничной зоне, которая обстреливается. Губернатор Белгородской области сообщал, что в регионе началась уборочная кампания, для чего власти приняли повышенные меры безопасности.