СК предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет РФ предлагает сформировать дорожную карту по замещению в России трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что необходимо обеспечить соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Также предлагается проанализировать "реальные потребности экономики в трудовых мигрантах и установить реальное количество трудовых мигрантов". Эта мера, полагают в СК, позволит оценить и выработать "действенные меры по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства".

В июне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что "мигрантское лобби" проникло в правительство, в прокуратуру и парламент. Все эти структуры, по его словам, часто только делают вид, что пытаются решить проблему с мигрантами. Бастрыкин призвал занять жесткую позицию по ограничению ввоза мигрантов и, иронизируя, назвал Госдуму "Государственной Дурой".

Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила новый порядок высылки мигрантов. Его будут применять к тем, кто нарушил в России закон, а также находится в стране незаконно.