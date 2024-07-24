Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*

Роскомнадзор не рассматривает возможность снятия блокировки с соцсети Instagram*. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В данный момент не рассматриваем", - сказали там.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, отметил, что Россия должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения. По его словам, лучше возобновить доступ к Instagram*, но не в условиях войны.

Напомним, соцсеть была заблокирована в марте прошлого года, после того, как руководство разрешило пользователям постить контент, разжигающий ненависть к ВС РФ и руководству РФ. В Госдуме выступали за разблокировку Instagram*.

*социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ