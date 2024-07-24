Подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве задержали в Турции

Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в Турции, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

По его словам, сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков "в связи с терактом в Москве". Сообщалось, что подозреваемый летит рейсом Москва — Бодрум. Он был задержан полицейскими в Бодруме, передает РИА Новости.

В России на Серебрякова возбудили дело по статье о покушении на двух лиц и незаконном хранении взрывчатых веществ. Суд уже избрал заочный арест фигуранту — процедура необходима, чтобы потребовать выдачи.

Напомним, взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.

После взрыва у дома на Синявинской улице СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. Однако позже он опроверг данную информацию. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.