В Астраханской области по нацпроекту в этом году отремонтируют более 60 км автодорог

"В этом году ремонтируем более 60 км автодорог общего пользования регионального значения, которые связывают разные районы и населенные пункты нашей области. Помимо этого, масштабные работы идут на 13 мостовых сооружениях. Всё в рамках национально проекта "Безопасные качественные дороги", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

И привел в пример реализацию нацпроекта по трассе Астрахань – Зеленга. Дорожное полотно на участке протяженностью более 12 км находилось в критическом состоянии. При этом здесь проходят маршруты школьных автобусов, курсирует пассажирский транспорт.

"Объект дался нелегко, но все работы выполнены. Дорога приведена в нормативное состояние", - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент капремонт продолжается на трассах Козлово – Мултаново, Бирюковка – Тишково, Сероглазка – Волжский, а также на магистрали, которая соединяет микрорайон Бабаевского с центром города.