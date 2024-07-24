24 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: government.ru

Денис Мантуров отметил успешный пример сотрудничества Астраханской области с китайскими партнерами

В Москве состоялось 11-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Мероприятие провели первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Денис Мантуров отметил, что в России и Китае созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления торгово-экономического партнёрства.

«В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил 228 млрд долларов. Причём более 90 % взаиморасчётов реализовано в национальных валютах. В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота. А если говорить о более дальнем горизонте 2030 года, то, по нашим оценкам, он имеет потенциал увеличения до 300 млрд долларов», — подчеркнул он.

Говоря о перспективах сотрудничества, первый зампред Правительства России, в частности, отметил, что в обновлённом списке Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, который продолжает расширяться, содержится более 80 проектов на сумму около 200 млрд долларов.

«Для включения в перечень значимых согласовано два новых проекта на сумму более 1,3 млрд долларов. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области», — сообщил Денис Мантуров.

(2024)|Фото: government.ru

О планах построить в астраханской особой экономической зоне «Лотос» завод по производству углерода объявили осенью 2022 года. Основным партнером проекта выступает китайская компания.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Предполагается, что потребителями продукции станут предприятия шинной отрасли, а также полимерной, кожевенной промышленности, стройиндустрии, производители товаров повседневного спроса, печатных красок и тонеров.

Теги: денис мантуров, российско-китайская комиссия по инвестициям, товарооборот, зона лотос


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