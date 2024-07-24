"Яндекс" вернулся на Мосбиржу

Окончательно разделенный с материнской компанией, "русифицированный" "Яндекс" вернулся сегодня на Мосбиржу - МКПАО "Яндекс" получил на площадке тике YDEX.

"Двухлетний процесс реструктуризации полностью завершен! Яндекс снова стал публичным. Поздравляю компанию и акционеров!" – написал в своем Telegram-канале Алексей Кудрин, который ранее заявил, что останется в компании советником.

В ходе сегодняшней торговой сессии ценные бумаги "Яндекса" сначала взлетели на открытии на 11%, но затем откатились и в итоге теряют к открытию около 3%.