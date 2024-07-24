В Ульяновске задержали "бородатого мужчину", избившего пенсионера на детской площадке

В Ульяновске сотрудники полиции задержали мужчину, участвовавшего в конфликте на детской площадке.

"Им оказался гражданин Российской Федерации 1991 года рождения, проживающий в областном центре", - сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором, мужчина с бородой, предположительно, мигрант жестоко избивает пенсионера.

По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, заявили в полиции. Установлено, что потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, использовал "нецензурную лексику в адрес родственницы задержанного", в результате чего между ними произошел конфликт.

Ранее трое мигрантов избили депутата Госдумы Михаила Матвеева. Инцидент произошел 18 июля в Самаре. Матвеев рассказал в своем Telegram-канале, что был атакован на улице. Он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, "достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, сразу получил удар в голову". Депутату перевязали голову, после чего, уже в больнице, наложили швы. По словам врачей, об голову ему разбили бутылку. Позже нападавшие были задержаны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить статью с хулиганства на статью о покушении на убийство.