"Уральские авиалинии" разрешили остаться в компании пилоту, посадившему самолет в пшеничном поле

Второй пилот Эдуард Семенов, посадивший самолет "Уральских авиалиний" на пшеничное поле, все же сможет остаться в компании. Правда для этого ему будет необходимо пройти программу переподготовки, рассказала его супруга Анна.

Ранее Семенову, как и другому пилоту, предложили написать заявление по собственному, однако тот настаивал на продолжении работы в "Уральских авиалиниях". Попутно пилот подрабатывал грузчиком, чтобы как-то свести концы с концами на время отстранения. Еще тогда Семенов рассказал, что супруга негодовала от просьбы руководства, ведь комиссия Росавиации на тот момент все еще проводила расследование, итоги которого не были известны.

Нежелание уходить с должности дало свои плоды. По словам Анны, компания "написала для него огромную программу переподготовки", по которой ее супруг сейчас учится. Специальную медкомиссию пилот прошел еще весной в Москве. Ее слова передает "КП-Екатеринбург". Шанс вернуться на должность невелик, но теперь все же есть, и Эдуард Семенов делает для этого все возможное.

Напомним, ранее Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.