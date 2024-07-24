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Фото: Накануне.RU

Осужденный на Урале американский журналист Гершкович ждет перевода приговора

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого Свердловский областной суд надолго отправил в колонию, сейчас ожидает, когда его приговор будет переведен на английский язык.

На прошлой неделе Гершковича признали виновным в шпионаже. По версии следствия, по заданию ЦРУ тот собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гособвинение запрашивало для гражданина США 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье. В итоге Эван Гершкович получил 16 лет "строгача".

Суд по делу Эвана Гершковича в Свердловском областном суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, поскольку осужденный – иностранец, то по закону приговор должен быть переведен на его родной язык.

"Сейчас он ожидает перевода приговора", - отметили в суде.

В инстанции уточнили, что пока ни прокурор, ни адвокаты фигуранта не обжаловали вердикт.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Судебный процесс стартовал в конце июня 2024 года, а 17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на площадке Совбеза ООН заявил, что вопрос о возможном обмене Гершковича обсуждается спецслужбами России и США. Следующее заседание по делу должно было состояться 13 августа, но затем его назначили на 18 июля. Буквально два дня суд завершил стадии судебного следствия, прений сторон и огласил свой приговор.

Теги: Гершкович, приговор, перевод, суд


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