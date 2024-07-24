Осужденный на Урале американский журналист Гершкович ждет перевода приговора

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого Свердловский областной суд надолго отправил в колонию, сейчас ожидает, когда его приговор будет переведен на английский язык.

На прошлой неделе Гершковича признали виновным в шпионаже. По версии следствия, по заданию ЦРУ тот собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гособвинение запрашивало для гражданина США 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье. В итоге Эван Гершкович получил 16 лет "строгача".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, поскольку осужденный – иностранец, то по закону приговор должен быть переведен на его родной язык.

"Сейчас он ожидает перевода приговора", - отметили в суде.

В инстанции уточнили, что пока ни прокурор, ни адвокаты фигуранта не обжаловали вердикт.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Судебный процесс стартовал в конце июня 2024 года, а 17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на площадке Совбеза ООН заявил, что вопрос о возможном обмене Гершковича обсуждается спецслужбами России и США. Следующее заседание по делу должно было состояться 13 августа, но затем его назначили на 18 июля. Буквально два дня суд завершил стадии судебного следствия, прений сторон и огласил свой приговор.