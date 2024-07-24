Прокуратура проверяет эпизод шоу "Последний герой", где участники убили выдру в заповеднике

На Алтае природоохранная прокуратура начала проверку после того, как участники шоу "Последний герой" (выходит на ТВ-3) убили и съели выдру на Телецком озере.

Сообщается, что охота на этих животных в заповеднике, где проходили съемки, запрещена полностью.

Кадры с убийством выдры вышли в эфир 20 июня.

"Медведи" совершенно "случайно" нашли на своём пятачке капкан и тут же пустили его в дело. Утро племени началось с разделки туши пойманной выдры. Нейрохирург (Алан Царикаев) добил несчастное животное и тут же освежевал. В кадре лежала груда кровавого мяса с милой мохнатой лапкой. Напомню, что в прошлом выпуске они безвозмездно отпустили поросёнка, сказав, что не готовы пока никого убивать, и буквально через день поймали несчастное дикое животное самым негуманным методом. Охота на выдр разрешена только осенью и зимой, так что можно считать участников шоу браконьерами", - написал блогер Andy Goldred.