В Югре стало меньше мигрантов

В Югре с начала года уменьшилось количество людей, состоящих на миграционном учете. Основной миграционный поток по-прежнему приходится на граждан государств-участников СНГ. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель окружного управления МВД Сергей Ветохин.

Более половины прибывших в Югру иностранцев – граждане Таджикистана и Узбекистана, а основная их цель – работа. С начала года за незаконный труд полицейские привлекли к административной ответственности почти на 48% больше иностранных граждан и лиц без гражданства, чем в прошлом году.

За пределы России выдворено 697 мигрантов, депортированы 59, еще 1 тыс. 16 приезжим запрещен въезд в Россию, сообщает УМВД по Югре.

Недавние исследования показали, что самым популярным именем для мальчиков в ХМАО-Югре является Мухаммад, уже после идут Михаил, Артем, Александр и Роман. А в пятерку самых популярных имен для девочек, кроме Софии, Евы, Анны и Марии, вошла Амина.