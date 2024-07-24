Госдума начала легализацию майнинга криптовалют в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, создающий базу для легализации в стране майнинга криптовалют и их использования во внешнеторговых расчетах (но пока в качестве эксперимента). Регулировать процессы будет Центральный банк России и Минцифры.

Что касается майнинга, его смогут вести только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Впрочем, физлица смогут заниматься майнингом и без включения в реестр, но в пределах установленного лимита потребления электричества.

Правительство получит право запрещать майнинг на отдельных территориях или в отдельных регионах (например, где существует энергодефицит).

Предусмотрена возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. При этом запрещается организовывать обращение цифровой валюты на территории РФ, кроме случаев майнинга и распределения в рамках майнинг-пула.