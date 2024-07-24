Срок давности по вменяемой Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов истек

Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек 15 июля. Об этом заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

В этой связи создательница "марафонов желаний" может быть освобождена от уголовной ответственности по данной статье. Такое решение может принять как следователь, так и суд, когда начнет рассматривать дело, сообщает РИА Новости.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке.

О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.