Трамп и Харрис сойдутся на дебатах 10 сентября

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут дебаты. Первые из них состоятся 10 сентября на телеканале ABC News.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Харрис лицом к лицу "не один раз", правда, он также говорил, что хотел бы провести дебаты на телеканале Fox News (известный прореспубликанской позицией, первые дебаты Трампа – с Байденом – были на продемократском CNN).

По словам Трампа, "дебаты важны для президентской гонки". "Я думаю, если вы кандидат от Демократической партии или кандидат от Республиканской партии, вы действительно обязаны участвовать в дебатах", — сказал Трамп.

Ранее Трамп и Джо Байден договорились о двух дебатах – 27 июня (их провели, победил Трамп) и 10 сентября. Проигрыш Байдена на первых дебатах во многом стал предтечей снятия его кандидатуры с выборов президента.

Стоит отметить, что в августе состоится съезд Демократической партии США, так что Харрис может участвовать в дебатах в сентябре уже как официальный кандидат в президенты.