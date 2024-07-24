Стали известные места проведения Олимпиад 2030 и 2034 годов

Стали известны места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. По поводу американского города интриги вообще не было – столица штата Юта была единственным претендентом на проведение зимней Олимпиады 2034 года. В этом городе уже проводились Игры – в 2002 году, так что здесь осталась необходимая инфраструктура.

Впрочем, некоторую скандальность ситуации придавали антидопинговые разборки: сейчас США с помощью так называемого "акта Родченкова" пытаются доказать причастность к использованию допинга китайских спортсменов. Многие международные спортивные юристы (в том числе и в WADA) считают, что попытки США распространить свою юрисдикцию на другие страны нелегитимны, что может привести уже к отстранению самих США от устроительства международных соревнований.

Игры 2030 года пройдут снова во Франции – в Альпах. Заявку страны поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, он заверил Международный олимпийский комитет, что и правительство страны одобрит проведение Олимпиады (правда, правительство это еще не сформировано и вполне может оказаться оппозиционным к Макрону и его затеям).