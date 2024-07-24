Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента

В Новосибирской области скоро начнёт работать новая инфекционная больница, а фактически – целый больничный городок, разместившийся на площади 24 га под Новосибирском. Рабочее совещание на стройплощадке провели первый заместитель Председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков и Губернатор Андрей Травников.

21 здание медицинского назначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Общая территория больницы и внутреннее пространство в каждом отдельно возведённом здании разделено на «чистые» и «заразные» зоны, предотвращающее распространения инфекции путём разделения технологических потоков, организации санитарных-пропускников и т.д. Объект построен по всем самым жёстким постковидным санитарным требованиям.

«Примечательна история этого объекта: три с небольшим года назад во время визита Михаила Мишустина, я и Александр Жуков обратились к премьеру: нужно строить новую инфекционную больницу, переводить её из центра города. И сегодня мы видим этот объект, причём объект уникальный. Уникален и опыт его проектирования, строительства», — отметил Андрей Травников.

«Объект фактически готов, — сказал Александр Жуков. — И я надеюсь, что в очень скором времени будет открытие этой уникальной больницы. Честно говоря, думаю, что в стране у неё аналогов нет. По последнему слову медицинской техники всё это сделано. Осталось провести экспертизы, и совсем скоро больница будет готова к приёму посетителей. Думаю, что и для любого врача, медработника будет одно удовольствие здесь работать».

Предыдущий рекорд строительства – по площади объекта, напомнил Губернатор, поставили в 2021-м году. Тогда был сдан корпус перинатального центра – 9-этажное здание площадью 32 тысячи кв. м.

«Мы говорили, что это самый крупный объект. И вот сегодня здесь фактически больничный городок: объектов здравоохранения такого масштаба в нашей области не строили практически 40 лет. Ещё предстоит достаточно строгая процедура приёмки помещений», — уточнил Губернатор.

Он добавил, что комфортные условия лечения получат не только жители Новосибирска и ближайших районов. Вертолётная площадка на территории больницы позволяет работать санитарной авиации, доставлять пациентов со всех уголков нашего региона.

«Ну и самое главное. Мы теперь полностью во всеоружии, готовы к любым биологическим угрозам как минимум XXI века», — сказал глава области.

Несколько лет назад пандемия заставила всех пересмотреть важность инфекционной службы. И региональные власти поставили задачу: не просто обновить здания, которым сегодня 80-100 лет, но и вынести из центра мегаполиса инфекционный центр. И эту задачу удалось выполнить.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, во время встречи Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Губернатора Андрея Травникова 23 июля, модернизация первичного звена здравоохранения нашего региона стала одной из тем доклада главы области. Среди ключевых объектов, о которых шла речь, и новая инфекционная больница.

«Нормативный срок строительно-монтажных работ по СНиПам составлял бы 44 месяца. Нам с учётом проектирования удалось её построить практически за три года, — доложил Губернатор. — Две-три недели – и строители получают заключение об окончании строительства. С учётом того, что контракт предусматривает в том числе полное оборудование – от высокотехнологичного до принадлежностей на столах у медиков, я думаю, что Роспотребнадзор достаточно быстро проверит и выдаст разрешение на использование», — отметил Андрей Травников.

«Анну Юрьевну (Попову) попросим сделать это как можно быстрее», — сказал во время встречи Михаил Мишустин.

Особенно глава региона подчеркнул важность федерального финансирования: выделенные 2 млрд рублей позволили региону быстро «стартовать» со стройкой и даже в условиях санкций в 2022 году законтрактовать всё оборудование.