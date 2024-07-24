В Екатеринбурге накрыли два борделя рядом с администрацией и зданием ЗакСО

В Екатеринбурге накрыли еще два борделя – на этот раз недалеко от районной администрации и здания заксобрания Свердловской области. Подробнее об этом рассказал уральский общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, в первом случае интим-услуги оказывали на Первомайской, 72 – прямо на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Здание находится в 100 м от администрации Кировского района и напротив колледжа транспортного строительства. Салон эротического массажа "Bastet men's spa" работал порядка пяти лет, предоставляя услуги различной степени извращенности.

"Клиентам предлагались различные программы – от 5 тыс. до 40 (самый высокий ценник – с тремя девушками сразу). Для тех, кто приходил в будни с 12.00 до 18.00 – скидка 20% (как для пенсионеров в ряде супермаркетов)", - рассказал Чукреев, добавив, что на месте удалось задержать трех сотрудниц.

Второй бордель находился на ул.Челюскинцев, 7 около Макаровского моста и в 7 минутах ходьбы от здания законодательного собрания. На месте полицию и общественника "встретили" администратор, пять девушек древнейшей профессии и "довольный спящий клиент". Внутри все те же несколько комнат с душевыми и джакузи, а также отдельная комната для VIP, в которой, как предполагает Чукреев, готовилось создать что-то грандиозное.

Полиция забрала с собой сотрудниц заведения, а также бухгалтерскую документацию на случай, если будет решено возбудить уголовное дело.