СК: Установлена личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве

Установлена личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве внедорожника на севере Москвы, сообщил Следственный комитет РФ.

Кроме того, обнаружен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту преступления. Его осматривают следователи.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.

Напомним, взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.

После взрыва у дома на Синявинской улице СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. Однако позже он опроверг данную информацию. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.