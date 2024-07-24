Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить улики

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства до своего задержания.

В судебном постановлении говорится, что он "по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности". Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что обвиняемый за несколько дней до нападения боевиков на "Крокус Сити Холл" через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на "Крокус Сити Холл" "координировали" члены "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ).

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал о том, что идет расследование для выявления тех причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", которые находятся за рубежом. Также Нарышкин сообщил, что главный организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, "мы практически догадываемся, кто это".