Власти Словакии пригрозили Украине ответными мерами на прекращение транзита российской нефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти.

Ранее стало известно, что Венгрия, которая также пострадала от прекращения транзита, не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

"Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?", - заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России.