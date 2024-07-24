Путин рекомендовал Кухаруку до осени запустить больницу-долгострой в Нижневартовске

Опубликован перечень поручений по итогам совещания президента с членами Правительства, состоявшегося 4 июня 2024 г. Одно из них касается больницы-долгостроя в Нижневартовске.

"Рекомендовать правительству Югры принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске". Доклад – до 1 сентября 2024 г. Ответственный: Кухарук Р.Н.", - говорится в перечне.

Напомним, больницу в Нижневартовске строили больше 15 лет. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Придя на пост губернатора Югры в статусе и.о., Руслан Кухарук после "работы над ошибками" заявил, что первых пациентов клиника примет уже в сентябре 2024 г.