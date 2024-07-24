В Югре в аварии пострадали шестеро, в том числе двое детей

В Югре медики оказали помощь шестерым пострадавшим в аварии, случившейся в Сургуте. Столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек, включая двух детей.

"Всего за шесть минут на место прибыли две бригады "Скорой помощи", которые оперативно провели медицинскую разведку и сортировку пострадавших, оказав всю необходимую экстренную помощь", - сообщает в своем telegram-канале департамент здравоохранения Югры.

Все пострадавшие эвакуированы в травматологический центр I-го уровня. Сейчас их жизни ничего не угрожает.