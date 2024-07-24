Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" из-за сломанной коляски девушки-инвалида

В ситуации со сломанной коляской девушки-инвалида из Свердловской области будет разбираться прокуратура.

По данным СМИ, девушка прилетела в Москву из Екатеринбурга, но не смогла покинуть столичный аэропорт, так как во время перелета ее инвалидная коляска оказалась сломана. Утверждалось, что это случилось по вине сотрудников авиакомпании. В результате пассажирке пришлось провести в аэропорту целый день. После этого родственники отправили ей запасную коляску.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас по этой ситуации проводится проверка.

"Выявлена публикация о ненадлежащей перевозке авиакомпанией "Уральские авиалинии" кресла-коляски маломобильного пассажира в ходе выполнения рейса по маршруту "Екатеринбург – Москва", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре обещают дать свою оценку законности действий перевозчика, а также соблюдения закона о защите прав потребителей и социальной защите прав инвалидов.

Это не первый скандал, в который попадают "Уральские авиалинии". Недавно компанию заставили вернуть деньги инвалиду, которого пересадили из бизнес-класса в эконом. В ситуацию даже пришлось вмешаться уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.