Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге месяц не будет принимать заявления на визы

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге объявило о приостановлении приема заявлений на визы категории "С". Подать документы по техническим причинам будет невозможно с 23 июля по 20 августа включительно.

Согласно информации на сайте консульства, клиенты, зарегистрировавшиеся заранее, могут подать заявления на получение визы типа "С" в визовом центре VFS Global по адресу ул. Куйбышева, д. 44 А - 2 этаж бизнес-отеля "Панорама" (вход с ул. Белинского). Центр работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 14.00.

Однако, в отличие от консульства, при обращении в центр придется оплатить дополнительный сбор в размере 14,5 евро, включая НДС, за каждое заявление. Оплата осуществляется наличными или картой в рублях по установленному курсу в день подачи заявления.

При этом заявления на визы типа "С" в Австрию, Данию и Словению, а также разрешение на пребывание (виза "D") принимаются в стандартном режиме.

"Система предварительной электронной записи не меняется: для получения шенгенской визы "C" в Австрию, Данию и Словению, а также для получения Разрешения на пребывание (виза "D") необходимо заранее записаться на сайте. После входа на сайт выберите удобный для Вас язык в правом верхнем углу и следуйте указаниям", - добавили в консульстве.

Напомним, что виза категории "С" является краткосрочной и выдается иностранцам, желающим посетить страну в рамках туризма, рабочей поездки или навестить родственников.