Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries

Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, но вмешиваться в корпоративные или семейные дела не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ранее в распоряжение СМИ уже попадало письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния Wildberries и Russ. "Но это можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями", - цитирует Пескова ТАСС.

Кремль не может "влезать в семейные отношения, а тем более в бизнес-отношения", отметил он.

"Поэтому эта тема вне нашей компетенции", - заключил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил вмешаться в ситуацию вокруг слияния маркетплейса Wildberries с Russ Outdoor. Он заявил, что активы Wildberries с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале поспешила заверить, что ни о каком захвате речь не идет. Она подтвердила начало бракоразводного процесса с Владиславом Бакальчуком.

По данным СМИ, 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, еще 1% владеет ее муж Владислав.

Напомним, объединение компаний было анонсировано в июне. Основательница и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний. Глава Russ Роберт Мирзоян станет главным исполнительным директором.