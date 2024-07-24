Путин поручил госкорпорациям перенести штаб-квартиры в регионы

Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о переносе в регионы штаб-квартир государственных корпораций и компаний с госучастием.

"Правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности", - говорится в перечне поручений главы государства.

Президент обратил попросил особенно внимательно проработать возможность переноса офисов в регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Поручение дано по итогам Петербургского экономического форума. Тогда Путин обратил внимание на то, что с переносом штаб-квартиры в регион переносится и место уплаты налогов корпорации, что дает значительный приток средств местным бюджетам. "Идея переноса головных структур крупнейших корпораций в регионы требует проработки, но заслуживает внимания. Уже есть опыт переезда штаб-квартиры компании "Русгидро" из Москвы в Красноярск", - напомнил президент России.