МИД: Москва не доверяет словам Зеленского о возможности переговоров с Россией

Заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией по некоему "мирному плану" доверять невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Веры ему нет никакой и ни у кого. Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно", - сказала она на брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления могут быть связаны "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

Ранее Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план [...], то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница", - сказал он в интервью BBC.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Китай заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.