Мошенники заставили жительницу Екатеринбурга "купить крипты" на 2,5 млн рублей

В Екатеринбурге мошенники заставили жительницу города "приобрести криптовалюту" на 2,5 млн рублей. Итогом стала потеря денег.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что женщина захотела заработать на инвестициях. По совету малознакомой женщины, предлагавшей вакансии в мессенджере на канале "Удаленка", она через скайп связалась с неким "сотрудником банка". Тот предложил подзаработать на бирже "Coraloria-надежный партнер".

Далее потерпевшая по указу "консультанта" связалась с "младшим трейдером" и по его совету через мобильное приложение набрала онлайн-кредиты на 2 млн 495 тысяч рублей. Всю сумму женщина перевела неизвестному через обменник "Крипта" на канале в мессенджере якобы "для покупки криптовалюты". Затем "финансовый куратор" сообщил, что вывести "заработанные на бирже средства" нельзя без дополнительных вложений. Только тогда екатеринбурженка поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В УМВД по Екатеринбургу в очередной раз предупреждают: не надо выполнять указания незнакомцев, особенно связанные с деньгами или другими ценностями. Также стоит остерегаться сомнительных предложений о "заработке на бирже" и различных "инвестиционных платформах".