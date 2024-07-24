Михаил Мишустин оценил условия, созданные для талантливых детей в СУНЦ НГУ

Проект строительства корпусов специализированного учебно-научного центра НГУ реализован опережающими темпами, также с опережением графика строится вузовский кампус мирового уровня.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин, Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ознакомились с возможностями центра, обсудили продолжение строительства новых объектов НГУ.

«Этот кампус — только первая очередь. Его строительство будет продолжено: впереди у нас еще три корпуса — такие же современные функциональные пространства для проведения исследований, для учёбы, для занятий наукой. Создание кампусов мирового уровня — лишь один из инструментов которые университетам нужно использовать вообще в нашем новом национальном проекте «Молодёжь», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Губернатор Андрей Травников отметил: «Здания СУНЦ НГУ построены за счёт средств благотворителя, и буквально через дорогу видна активная стройка второй очереди – это средства федерального бюджета: исследовательский центр, научный центр, досуговый центр.

Также обсудили третью очередь Университета. Если на первой и второй мы в основном сконцентрировались на учебно-исследовательской инфраструктуре, то потребность на третьей очереди – это новые места в общежитии. Презентовали наши планы и попросили о поддержке со стороны Правительства страны».

Напомним, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса НГУ в марте 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов вуза.

Первая очередь строительства включает в себя создание учебного корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра и комплекса общежитий на 690 мест.

По всем объектам первой очереди строительства получен акт ввода в эксплуатацию и 1 сентября текущего года учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новых зданиях.

Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников. Планировка учебного корпуса позволит разместить лаборатории, учебные классы и оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии. Всего в учебном корпусе будет 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества.

Досуговый центр — масштабный комплекс локаций, которые обеспечивают самые широкие возможности творческого самовыражения учеников. Он включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс с зонами для индивидуальной и групповой работы, кафетерий, расширенный физкультурный блок, класс искусств и планетарий, а также музей достижений легендарной школы с 60-летней историей.

Вторая очередь строительства кампуса мирового уровня НГУ общей стоимостью 8,2 млрд рублей реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» и включает в себя создание корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ (общая площадь объектов превышает 40 тыс.кв.м.).

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по состоянию на 27 июня 2024 года строительная готовность объектов, возводимых в рамках реализации второй очереди строительства, составляла: корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом составляла 53 %, научно-исследовательского центра – 12,8 %, учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ – 16,1 %. Завершение строительства корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой планируется в IV квартале 2024 года, других двух объектов – в I квартале 2026 года.